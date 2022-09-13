«تجميل القاهرة»: بروتوكول لتجميل شارع الأشراف في السيدة نفيسة (فيديو)

كشف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عن توقيع بروتوكول، أمس، بين الهيئة والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، للحفاظ على الوجه الجمالي لشارع الأشراف بمنطقة السيدة نفيسة والذي يضم معظم مقامات آل بيت النبي محمد، بعد رفع كفاءته.

تنظيف الشارع بأحدث الأجهزة.. ومنع مرور السيارات

وأضاف الشرشابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية بالتلفزيون المصري، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «نعمل على تنظيف وصيانة هذا الشارع طوال اليوم بأحدث أجهزة التنظيف، وهناك قرار بعدم سير وسائل الموصلات في هذا الشارع بالكامل، والمرور سيكون مقتصرا على المشاة، علاوة على تكثيف التواجد الأمني».

تطوير حديقة «قنديل أم هاشم».. وإطلاق فقرات إنشاد بمحيط «السيدة زينب»

وأشار رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى رفع كفاءة حديقة «قنديل أم هاشم» بجوار مسجد السيدة زينب الواقعة على مساحة فدان لبدء استقبال الزائرين: «سوف نستعين بفرق إنشاد في المواسم وغيرها، لإضفاء الطابع الديني بجوار المسجد».