خطة «القاهرة» لتطوير مزارات آل البيت وشارع الأشراف.. «متحف تاريخي مفتوح»

تسعى المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة عبر أجهزتها إلى إبراز قيمة المناطق التاريخية والأثرية وعودة القاهرة لسابق عهدها كمنارة تاريخية تشع بتاريخها العريق وانعكاس ذلك على جذب السياحة الداخلية والخارجية حسب التوجيهات الرئاسية بتطوير أضرحة ومقامات ومزارات آل البيت الشهيرة بالقاهرة التاريخية قبلة عشاق آل رسول الله وتضافر الجهود بجعلها متحف مفتوح.

متابعة أعمال التطوير الخاصة بمزارات آل البيت

وفي سياق متصل، تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، جهودها في متابعة ما يستجد من أعمال التطوير الخاصة بمزارات آل البيت، للعمل على إحياء المشهد القديم بكافة تفاصيله، ولعودة القاهرة إلى مكانتها المتميزة عاصمة تاريخية يقصدها العالم، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، شارع «الأشراف» بنطاق حي الخليفة والذي يحتوي على عدد هائل من أضرحة آل البيت، للوقوف على آخر معدلات الانجاز وما تم من أعمال ومتابعة نسب التنفيذ والأداء لجميع مراحل التطوير بطول المسار، والذي يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب وذلك بحضور فريق العمل ومقاول تنفيذ الأعمال وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية والحي والصرف الصحي.

تطوير شارع الأشراف

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة، في بيان، أنه يتم حاليًا وضع اللمسات الجمالية ليصبح شارع «الأشراف» المعروف بشارع «بقيع مصر أو شارع آل البيت»، صورة تحاكي في جمالها وروعتها لشارع المعز، والذي يضم العديد من المزارات والآثار، من خلال تطويرها ورفع كفائتها لما يحتويه من معالم أثرية متعددة ولموقعه المتميز في قلب القاهرة العاصمة التاريخية من خلال ربط المزارات ببعضها البعض من خلال رحلات نقل الزوار والمريدين لأشهر أضرحة آل البيت، من خلال رحلة العبور بشارع الأشراف، والذي يعد قبلة عشاق آل البيت، ويشهد إقبالا كبيرا من المواطنين القادمين من شتى محافظات مصر وغيرها من الدول لما لهم من مكانة عالية في نفوس المصريين.

جدول زمني لأعمال التطوير

وأضافت نائب المحافظ أن المشروع قارب على الانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد وتضمن تطويراً شاملاً للمنطقة والشارع من خلال إحلال وتجديد مرافق المياه والصرف الصحي ورصف الأرضيات ونظم إضاءة تراثية وطلاء واجهات المنازل السكنية بألوان موحدة تتناسب مع روح وعبق العصر الفاطمي، إضافة إلى تطوير الآثار والمساجد والأضرحة الموجودة بالشارع وتركيب أحجار الهشمة وتطوير الأسوار بنطاق الشارع ودهانها ومنها أسوار متنزه الخليفة.

تطوير مدخل الشارع

وأوضحت أنه تم عمل عمليات ترميم كاملة للعدد من البنايات التراثية بالشارع واستخدام الفراغات العامة بالشارع للحفاظ على روح وعبق القاهرة التاريخية ونوهت على أنه جارِ استكمال الأعمال ووضع أحواض المزروعات على جانبي الشارع وجاري أعمال نافورة المياه الأرضية بمحيط متنزه الخليفة وتطوير مدخل شارع الأشراف في ناحية اتجاه ميدان السيدة نفيسة من خلال إضافة الإنارة الديكورية والتشجير إلى جانب إضافة السياج الشجرية بمواقع مختلفة بنطاق الشارع لإضافة اللمسات الجمالية للمنطقة.

وشددت نائب المحافظ على الالتزام بكافة الأعمال التي تم إدراجها في أعمال التطوير وفقا للجدول الزمني المعد ومن خلال توزيع المهام على فريق الأعمال كل في نطاقه.