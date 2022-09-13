تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022 وقواعد التوزيع الجغرافي للطلاب

ينتظر آلاف الطلاب، ظهور نتائج تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022، فضلا عن نتيجة اختبارات القدرات، التي من المقرر إعلانها خلال هذه الفترة، حتى يتسنى للطلاب الالتحاق بالمعاهد والكليات للعام الدراسي المقبل 2022-2023.

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022

ووفق المعلن، فإن هناك عدد من الأوراق والمستندات التي تقدم بعد إعلان نتائج تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022، وكذلك الجامعات، بينها تقديم استمارة شهادة الدبلوم الفني، أصل شهادة الميلاد، 6 صور شخصية، صورة من بطاقة الرقم القومي، نموذج 6 جند، وشهادة الحصول على لقاح كورونا.

موعد فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بأن طلاب الشهادات الفنية، سيجر إعلان فتح باب تقليل الاغتراب فقط على موقع التنسيق، بعد إعلان النتيجة، وطبقا للبيان الصحفي الصادر في حينه.

قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب الشهادات الفنية

يجر توزيع طلاب الشهادات الفنية المختلفة على الجامعات والمعاهد الفنية الصناعية والتجارية المتاحة، على أساس ما يلي:

طلاب المدارس الفنيه نظام (3- 5) سنوات

- تعتبر الإدارة التعليمية أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

- تتبع الإدارة التعليمية الجامعة الأقرب لها وتدخل ضمن الحيز الجغرافي لهذه الجامعة.

طلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية (نظام الثانوية + سنتان)

1- يحدد الطالب عند تقدمه لتسجيل رغباته، المنطقة الجغرافية (أ) (طبقا لما تم تدوينه باستمارة أداء الامتحان، وكما وردت بالاسطوانة المدمجة (c. d) الواردة من الكنترولات المختلفة).

2- تجميع الجامعات (بالنسبة للإدارات التعليمية والمعاهد الفنية بالمحافظات)، في عدة مجموعات على النحو التالي:

- يلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة (ب)

- كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع في المجموعة (ج) كما يلي:

- مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.

- مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع ضمن حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

- مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.