تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري.. 60% لهذه المعاهد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري، موضحة أنه يتم القبول بالمعاهد العليا الخاصة من الحاصلين على الثانوية التجارية نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 60% فأكثر، ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي، وهي نفس قواعد العام الماضي.

تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري للمعاهد الفنية التجارية يشمل المعاهد الموجودة في المطرية والروضة وقنا وأسوان والمحلة ودمياط والمنصورة وشبرا والإسكندرية ودمنهور وببورسعيد والعريش وأسيوط وطنطا وبنها والزقازيق وقويسنا وسوهاج، بحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وحددت الوزارة المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات، وهي المعهد الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي، ويتم القبول بهذه المعاهد بشرط اجتياز الطالب الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد بعد الترشيح، وأن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.

أما بالنسبة للقبول بالمعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبى والإحصاء في تنسيق الدبلومات الفنية، فيتم وفقاً لقواعد القبول الجغرافي، ومدة الدراسة بها سنتان، ويكون المتقدم من الحاصلين على الثانوية التجارية من تخصصات الإدارة والتسويق وسوق المال.

ونوهت الوزارة إلى أن المعاهد التابعة لوزارة الصحة تشمل المعهد الفني الصحي بالإسكندرية، والمعهد الفني الصحي بالزقازيق، والمعهد الفني الصحي بالمنصورة، والمعهد الفني الصحي بطنطا، والمعهد الفني الصحي بالإسماعيلية، والمعهد الفني الصحي ببني سويف، والمعهد الفني الصحي بسوهاج.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يبدأ خلال الشهر الجاري

ويبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خلال شهر سبتمر الجاري، ويتم إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه يحق للطلاب التقديم على الجامعات الجديدة التكنولوجية حيث تبدأ الدراسة بـ7 جامعات جديدة ببرامج بينية متخصصة تؤهل الطلاب لسوق العمل، مؤكدة أن هذه الجامعات تقبل 80% من طلاب الدبلومات الفنية و20% من طلاب الثانوية العامة.