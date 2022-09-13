إحالة أوراق شاب للمفتي.. قتل شخصا واعتدى على أسرة فتاة رفضت الارتباط به

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، بإحالة أوراق شاب إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا لارتكابه جريمة قتل شاب آخر، وشروعه في قتل عدد من أفراد أسرة فتاة رفضت زواجه منها.

وحددت المحكمة جلسة 2 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم النهائي على الشاب المتهم في القضية التي تحمل رقم 10080 لسنة 2022، جنايات مركز أبو كبير.

شاب يعتدي على والدة فتاة رفضت الارتباط به

وترجع تفاصيل الواقعة عندما استغاثت سيدة يوم وقفة عيد الفطر بسبب تعدي شخص عليها قبل آذان المغرب، وأبرحها ضربًا حتى سألت دمائها، وبمجرد أن سمع جارها صراخها هرع لإغاثتها، إلا أن المتهم أطلق عليه طلقات خرطوش أرداه قتيلًا ولاذ بالفرار.

المتهم شرع في قتل الأسرة

وأفادت التحريات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أن المتهم حاول أن إنهاء حياة أفراد أسرة الفتاة التي رفضت خطبته لها، وقتل الجار الذي تدخل لينقذ السيدة، وتم ضبطه وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وقال إسلام صلاح المحامي بالاستئناف، لـ«الوطن» إن القانون يؤكد أن من قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد تكون عقوبته الإعدام شنقًا، وذلك لتوفر كل أركان القتل العمد.