إحالة أوراق «خفير» متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الخانكة للمفتي

قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق خفير خصوصي إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي القانوني في إعدامه لاتهامه بقتل صديقه في منطقة عزبة الأبيض بدائرة مركز شرطة الخانكة، وحددت جلسة 17 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا ومصطفى خلف محمد أمين ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

التحقيقات في قتل خفير لشخص بالخانكة

وكشفت التحقيقات أن المتهم «أشرف ص س»، 48 سنة، خفير خصوصي، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، قتل المجني عليه «أ م ع» عمدا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك حال قيام المجني عليه بمطالبته بمبلغ مالي كان قد استدانه المتهم منه من قبل، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم باستخدام سلاح أبيض سكين وسدد للمجني عليه عدة طعنات حتى فارق الحياة.

بلاغ بمقتل شخص علي يد خفير بالخانكة

كان أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين بسبب مطالبة الطرف الأول للثاني برد مبلغ مالي كان قد استدانه منه من قبل، وظل الطرف الثاني يماطل في ردها وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني «المتهم» على الأول بسلاح أبيض «سكين»، وسدد له عدة طعنات أودت بحياته على الفور.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت قرارها السابق إحالة أوراق المتهم للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه.