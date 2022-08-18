إحالة أوراق متهم بقتل زوجته على سجادة الصلاة بالدقهلية للمفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة العاشرة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إحالة أوراق زوج شاب، حاصل علي ‏ليسانس حقوق بقرية «كفر الجنينة»، التابعة لمركز نبروه، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.

وحددت المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى سامي هاشم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ‏عبدالرحمن الفيل، والمستشار أحمد محمد الجمل، والمستشار شريف عماد الدين شفيق، جلسة 10 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد أن وجهت للمتهم اتهامات بقتل زوجته «مريم»، في شهر يناير الماضي، بأن سدد لها عدة طعنات في الرقبة والبطن، وسمع الجيران ‏بالواقعة، بعد أن ظهر المتهم في نافذة مسكنه ممسكاً بسلاح أبيض، ويصيح بأنه قتل زوجته.

المتهم قتل زوجته وصاح من النافذة: «قتلت مراتي»

ومن جانبه، قال إسماعيل جمال حماد، المدعي بالحق المدني، إن الحكم جاء مرضياً لأسرة المجني عليها ولأهالي قرية «كفر الجنينة»، خاصةً الذين شاهدوا ارتكاب الجريمة بأنفسهم، معتبراً أن «الجريمة بشعة ولا ترضي أحداً أبداً، وجزاؤها القصاص».

وأضاف لـ«الوطن» أن جميع الشهود أكدوا ‏أن ‏الزوج عقب ارتكاب الجريمة خرج من نافذة في شقته، وهو يصيح قائلاً: «أنا قتلت مراتي»، واستعان الأهالي والجيران بشقيق المتهم، لكي يفتح لهم باب المنزل، وصعدوا إلى الشقة، فوجدوا الزوجة غارقة في دمائها وملقاة على سجادة الصلاة، وهي ترتدي إسدال الصلاة، وحاولوا إنقاذها إلا أنها كانت قد فارقت الحياة.

إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة

وأمرت النيابة العامة بإحالة المدعو «أحمد م. م.»، 28 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، إلى محكمة جنايات ‏المنصورة، لأنه في يوم 11/1/2022 بدائرة مركز نبروه محافظة الدقهلية، قتل زوجته المجني عليها ‏‏«مريم محمد سعد عبدالغني»، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لهذا ‏الغرض سلاح أبيض «خنجر»، وما إن ظفر بها حتى كال لها طعنة بالجانب الأيسر من البطن، وعاجلها ‏بطعنات في العنق، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها، وذلك على ‏النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت بهذه الجناية جناية أخرى تقدمتها، وهي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان، أحرز بقصد التعاطي ‏جوهرين مخدرين «الحشيش ونبات الحشيش الجاف»، في غير أحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز بغير ‏ترخيص سلاح أبيض «خنجر» استخدمه في تنفيذ جريمته.‏