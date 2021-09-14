أثناء خروجه من المسجد.. طلقات خرطوش تنهي حياة شاب بالدقهلية

لقي شاب بقرية «الأحمدية» التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية مصرعه بطلقات نارية، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء خروجه من المسجد بعد أداء فريضة الصلاة، حيث أمطره 3 أشخاص بوابل من طلقات الخرطوش، مما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، فيما تمكن المتهمون من الفرار من المكان باستخدام دراجات نارية.

وفاة شاب فور وصوله مستشفى شربين

تلقى مأمور مركز شربين إشارة من المستشفى المركزي، بوصول شاب يُدعى «أحمد كامل العجمي قدوس»، مصاباً بطلقات خرطوش منتشرة في الجسم، وتوفى عقب وصوله إلى استقبال المستشفى، وجري إيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، واستدعاء مصلحة الطب الشرعي لعمل تقرير الصفة التشريحية للمتوفي.

معاينة المباحث لمكان الواقعة

انتقلت مباحث شربين إلي مكان الواقعة وتبين أنه أثناء خروج المجني عليه «أحمد كامل العجمي قدوس» من المسجد، أطلق تجاهه 3 أشخاص النار مما تسبب في إصابته التي أودته بحياته، وذلك علي أثر خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهمين، ويجري العمل على ضبطهم بعد أن تمكنوا من الفرار من المكان، مستخدمين دراجات نارية.

شهود: أشخاص تربصوا به وهو خارج من المسجد

وأكد شهود العيان أن الشاب المجني عليه كان ملتزما دينياً، ويتمتع بحسن الأخلاق في قريته، وتوضأ وذهب للمسجد لأداء فريضة الصلاة، وأثناء خروجه من المسجد كان في انتظار خروجه 3 أشخاص، أطلقوا النار تجاهه وفروا هاربين، وحاول الأهالي اللحاق بهم، إلا أنهم تمكنوا من الهرب باستخدام دراجات نارية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.