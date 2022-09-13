«شوشة» يكشف تفاصيل سباق الهجن بشمال سيناء: 7 قنوات تنقل الحدث

كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء تفاصيل سباق الهجن بالمحافظة، موضحًا أن نادي الهجن المصري هو أول نادي هجن تم إنشائه في شمال سيناء، وهو معتمد رسميًا، وأول الأندية التي أنشأت مسابقات الهجن، والسباق المقرر إقامته على مدار يومين، بمشاركة متسابقين من جميع المحافظات، وهناك 600 جمل يجري التنافس بينها، وهذا العدد مقسم حسب السن وتصنيفات أخرى.

بدء الدورة الأولى للسباق غدا

وأضاف محافظ شمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، أنه جاري بدء الدورة الأولى للسباق غدا، شارحا أن السباق المقرر إقامته هو سباق محلي على مستوى جمهورية مصر العربية فقط ولن يكون هناك مشاركين في السباق من الخارج، ولكن هناك وفود قادمة لتشاهد السباق ولكن دون جمال منافسة بالسباق.

نادي الهجن المصري أحد الرموز الصامدة أمام الإرهاب

وشرح محافظ شمال سيناء أن الأعمال الإرهابية التي شهدتها المحافظة خلال الفترات السابقة، حفزت المسؤولين عن سباق الهجن لتنظيم السباق به، وهذا السباق يرسل رسالة للعالم أن المحافظة آمنة، وسيكون البث مباشر لبعض الفاعليات وهناك 7 قنوات ناقلة للحدث، موجهًا الشكر لوزير الشباب والرياضة على إعادة المنشآت الرياضية التي امتدت لها يد الإرهاب خلال الفترة الماضية بالمحافظة.