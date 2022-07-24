تفاصيل واقعة ضحية الإهمال الطبي بقنا.. دخلت مستشفى للولادة فخرجت «جثة»

مسلسل الإهمال الطبي في محافظة قنا، مستمر، وآخره وفاة ربة منزل وجنينها من قرية الخرانقة في قوص، على يد طبيب بسبب الإهمال خلال ولادتها في إحدى العيادات الخاصة في دائرة المركز.

وقدم زوج ووالد الضحية بلاغا لجهة التحقيق في الواقعة واتهما الطبيب بقتل ربة المنزل وجنينها.

وقال محسب ربيع، والد الضحية «إلهام»، مقيم الخرانقة بقوص، جنوب محافظة قنا: «حسبي الله ونعم الوكيل في الطبيب إلى، قتل أعز ما لدي ويتم أطفالها الله ينتقم منه بسبب الإهمال في إسعاف ابنتي».

وأضاف: «إلهام دخلت العيادة الخاصة ملك الطبيب، كانت سليمة ليس بها شيء وخلال ولادتها حدث لها نزيف إثر انفجار في الرحم ولم يتمكن من إسعافها، وخرج علينا الطبيب قال إن ابنتنا حالتها خطر وجنينها توفي، ولا بد من نقلها إلى مستشفى إيزيس في الاقصر، ولكن قدر الله نفذ وتوفيت».

وطالب والد الضحية، محافظ قنا ونقابة الأطباء في قنا بفتح تحقيق مع الطبيب: «حسبي الله ونعم الوكيل في الدكتور».

وقال أحمد إبراهيم، زوج الضحية، إنه بعد وفاة زوجته وجنينها، تأكد بإهمال الطبيب وتقدم ببلاغ ضده، وجرى التحقيق وينتظر نتيجته خاصة أن كل التقارير تؤكد أن زوجته كانت سليمة ولا يوجد بها أمراض.

كانت جهات التحقيق في قوص تلقت بلاغا من زوج وأسرة الضحية الإهمال الطبي، إلهام محسب ربيع ، يتهمون طبيبا بالتسبب في وفاتها وجنينها أثناء الولادة، جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الطبيب للتحقيق.