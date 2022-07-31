«حياة كريمة» ببني سويف: إنشاء مركز طبي يخدم 70 ألف مواطن بتكلفة 40 مليون جنيه

لفت «محمد على» منسق عام حياة كريمة بمحافظة بني سويف، إلى وجود 46 قرية بمركز ببا محافظة بني سويف تعاني من المياه الجوفية، وكثافة كبيرة بالفصول التعليمية، إضافة إلى ضعف شبكة الطرق وقلة الخدمات، مشيدًا بدور مبادرة حياة كريمة في رصد هذه المشكلات، وتحديد احتياجات المواطنين على أرض الواقع، حيث تم مشاركة المواطنين في حصر احتياجاتهم، وتحديد أولوياتهم.

المجمع الخدمي سيقدم خدماته لحوالي 70 ألف مواطن

وأضاف «على» في تقرير مذاع ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه تم إقامة مجمع خدمي كبير بقرية هيلة إحدى قرى مركز ببا بمحافظة بني سويف، لافتًا إلى أن المجمع الخدمي سيقدم خدماته لحوالي 70 ألف مواطن، إضافة إلى إقامة مركز طبي بجانبه ضمن التأمين الصحي الشامل.

وقال منسق عام حياة كريمة بمحافظة بني سويف إنه تم إقامة مدارس وأجنحة للتقليل من الكثافة الطلابية من 65 طالبا داخل الفصل إلى 35 فقط، بالإضافة إلى إقامة مجمع الخدمات الزراعية يضم جمعية زراعية إضافة إلى مركز إرشادي، مشيرًا إلى إحلال وتجديد مركز الشباب الموجود بالمركز بتكلفة تتجاوز 10 ملايين جنيه.

صالح: إنشاءات «حياة كريمة» بـ«ببا» حلم يتحقيق على أرض الواقع

وقال «مدحت صالح» رئيس مركز مدينة ببا بمحافظة بني سويف، إن الإنشاءات والخدمات الجديدة من مبادرة حياة كريمة بمركز ببا بأنه «حلم» لأهالي المنطقة ويتم تحقيقه على ارض الواقع، وضحًا أنه جاري إنشاء 24 وحدة صحية ضمن التأمين الصحي الشامل، والتي ستضم كافة الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن بهدذه المنطقة.

مدرسة على مساحة 1800 متر

وأكد «أحمد عبد الناصر»عضو مبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف على أن مدرسة هيلة للصفوف الأعدادية والثانوية على مساحة 1800 متر، موضحًا أن الإنشاءات مساحتها حوالي 470 متر، حيث يضم 18 فصلا بالإضافة إلى المعامل والمكاتب الأدارية، لخدمة 68 ألف نسمة للوحدة المحلية.

مجمع خدمات زراعية بتكلفة 5 ملايين جنيه

وأشارت «نيرة نبيل» عضو مبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف إلى أن مجمع الخدمات الزراعية بقرية هيلة بمركز ببا يقع على مساحة 330 متر بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه، لافتة إلى أن المبنى عبارة عن دور واحد، حيث ينقسم إلى وحدة بيطرية وجمعية زراعية على مساحة 150 متر، منوهة أن الهدف من إنشاء المركز هو تقديم خدمة لائقة للمزراعين، حيث يوجد بالقرية 40 ألف حيازة.