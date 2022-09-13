روسيا تعلن التوصل لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، وفقًا لما أوردته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، وقالت وكالة «رويترز»، أن وزيري الدفاع في أرمينيا وروسيا، اتفقا على اتخاذ خطوات لتثبيت الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

وأفادت أرمينيا وأذربيجان، اليوم، بوقوع اشتباكات حدودية واسعة النطاق، وكانت هناك تقارير متكررة عن إطلاق النار على طول حدودهما المشتركة منذ نهاية حرب عام 2020 بين يريفان وباكو حول منطقة قرة باغ المتنازع عليها.

وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان شنت هجومًا مكثفًا بالمدفعية والأسلحة النارية من العيار الثقيل، استهدفت مواقع عسكرية أرمينية في اتجاه مدن «جوريس وسوتك وجيرموك»، فجر اليوم، وفقا لـ «فرانس برس»، وأضافت في بيان أن أذربيجان استخدمت أيضا طائرات مسيرة.

فيما اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أرمينيا بارتكاب أعمال تخريبية واسعة النطاق بالقرب من مقاطعات «داشكسان وكلباجار ولاشين»، على الحدود، مضيفة أن مواقع جيشها تعرضت لإطلاق نار، بما في ذلك قذائف الهاون.

أمريكا تدعو لإنهاء الصراع

فيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنهاء الصراع، وقال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن الوضع، بما في ذلك الضربات المبلغ عنها ضد المستوطنات والبنية التحتية المدنية في أرمينيا.

والأسبوع الماضي، اتهمت أرمينيا أذربيجان بقتل أحد جنودها في تبادل لإطلاق النار على الحدود، وكان الرئيس الأذربيجاني «إلهام علييف»، ورئيس الوزراء الأرميني «نيكول باشينيان»، اتفقا على دفع المناقشات بشأن معاهدة سلام في المستقبل وذلك خلال محادثات بوساطة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في مايو وأبريل.