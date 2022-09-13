روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار: الوضع مقلق

أعربت روسيا عن قلقها من الوضع القائم على الحدود بين دولتي أرمينيا وأذربيجان، ودعت الجانبين إلى وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية»، فى نبأ عاجل، قبل قليل.

واندلعت اشتباكات فجر اليوم الثلاثاء على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وأعلن الجانبان سقوط قتلى.

رئيس وزراء أرمينيا يتصل بالرئيس الروسي

وأجرى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فور اندلاع القتال بين الدولتين، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية «تاس».

وبحث رئيس الوزراء الأرميني، مع الرئيس الروسى التصعيد مع أذربيجان، موضحًا خلال الاتصال تفاصيل ما وصفه «الأعمال العدائية والاستفزازية التي قامت بها قوات أذربيجان ضد الأراضي الأرمينية»، لافتًا إلى أن القصف من قبل القوات الأذربيجانية كان بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.

وأجرى «باشينيان» عدة اتصالات مع قادة دول كان بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن «أعمال أذربيجان العدوانية».