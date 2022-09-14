تخريب ممتلكات عامة وقتل ضباط شرطة.. محاكمة 22 متهما في «داعش العمرانية» اليوم

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة 22 متهمًا، بينهم 10 متهمين محبوسين، على ذمة القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية».

استكمال مرافعة الدفاع

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم 14 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أحمد مصطفى.

تولي قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017 جنايات أمن دولة، أنه خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019، بعد انتهاء التحقيقات النيابة العامة مع المتهم هاني عبدالله «محبوس»، تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها إحداث أعمال تخريبية وتعطيل أحكام القوانين والدستور.

تمويل جماعة إرهابية

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين من الثاني وحتي الثامن عشر بالانضمام لجماعة إرهابية، ومن المتهم التاسع عشر وحتي الـ22 تمويل جماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية.

تخريب ممتلكات عامة

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتي السادس، بعد انتهاء التحقيقات، الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتخريب ممتلكات عامة وهي سيارات شرطة، كما وجهت للأول والثاني تهم تخريب ممتلكات عامة وقتل أفراد شرطة.

وتابعت أوراق القضية، حيازة المتهمين لأسلحة نارية بنادق وخرطوش ومسدسات، فضلًا عن رصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة.