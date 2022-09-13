مركز البحوث الزراعية: مشروعات الألبان من القطاعات المربحة .. «فيديو»

قال الدكتور محمد عيد، الباحث بتكنولوجيا الألبان بمركز البحوث الزراعية إنّ قطاع الألبان من القطاعات الغنية المربحة التي نستطيع من خلالها تنفيذ مشروعات تدر عائدًا ماديًا كبيرًَا، ولكن أي مشروع لا بد أن يسبقه دراسة جدوى حتى لو كان المشروع بسيطًا، وعلى أساس هذه الدراسة يتم تحديد أبعاده.

وأضاف: «لما بيجيلنا أي شاب بنشوف الإمكانيات المادية اللي معاه، ولو عاوز يبدأ مشروع صغير من 5 آلاف جنيه يستطيع ذلك، وبنوفر ليه الأدوات بتكلفة بسيطة حسب المشروع الذي يختاره التي تساعده على إنجاح المشروع الخاص به».

يوجد أدوات غير مكلفة نهائيًا وسهلة في الاستخدام

وأضاف الباحث بتكنولوجيا الألبان بمركز البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، أنه توجد أدوات غير مكلفة نهائيًا وسهلة في الاستخدام تساعد ربات المنازل والشباب على العمل بهذا المجال وبدء مشروعات صغيرة، ناصحًا الشباب بالجدية والطموح وألا يحمل هم توفير الأدوات، حيث يتم توفير الأدوات اللازمة من خلال مركز البحوث الزراعية.

تقديم دراسة الجدوى للشاب الراغب بالبدء في المشروع

وشرح الباحث في تكنولوجيا الألبان بمركز البحوث الزراعية أنه يتم تقديم دراسة الجدوى للشاب الراغب بالبدء في المشروع من قبل مركز البحوث الزراعية، والعائد من المشروع يتوقف على كمية اللبن الخام الذي سيبدأ بها، وعلى أساسه يتم تحديد الربح.