"منتجي الألبان": تكاليف الإنتاج زادت.. واستقرار سعر اللتر بهدف زيادة المبيعات

أكد محمد الطاروطي رئيس جمعية منتجي الألبان، حرص المنتجين على عدم رفع أسعار الألبان بشكل كبير على المستهلكين، مفضلين تحمل الجزء الأكبر من زيادة التكاليف على حساب هامش الأرباح.

منتجي الألبان: لم نبالغ في رفع الأسعار

كشف محمد الطاروطي لـ«الوطن»، أنَّ شركات وموزعي الألبان في مصر، لم يرفعوا الأسعار على المستهلكين خلال الفترة الأخيرة، ولم يبالغوا في رفع الأسعار على مدار العام، موضحا أنهم حاولوا امتصاص النسبة الأكبر منها، لأنهم الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، ليزيد سعر لتر اللبن بمقدار 1 إلى 3 جنيهات فقط للتر منذ بداية 2022، حتى الآن.

نستهدف زيادة المبيعات للحفاظ على الأرباح

أضاف «الطاروطي»، أنه نتيجة لطبيعة الألبان، وما تتعرض له من تخثر اللبن، بالتالي صعوبة تخزينه، يلجأ المنتجون إلى عدم رفع الأسعار بشكل كبير، مستهدفين زيادة المبيعات ولو بتحقيق هامش ربح ضئيل، مؤكدا أن «سعر البيع لم يرتفع بنفس نسبة التكلفة».

الأزمة العالمية سبب رفع سعر اللبن

فسر رئيس جميعة منتجي الألبان، زيادة تكاليف الإنتاج الناتجة عن ارتفاع أسعار المدخلات، خاصة الأعلاف التي يتم استيراد حوالي 70% منها من الخارج، بجانب التغيرات المناخية وموسم الجفاف، الذي ضرب محاصيل العديد من البلدان، من بينها الذرة، وأزمة سلاسل الإمداد وتداعيات الأزمة الروسية، وبالتالي تراجع الإنتاج العالمي منها، ما ساهم في رفع سعر الطن.

وتابع: «نحاول المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، رغم ارتفاع التكاليف بسبب الظروف العالمية، مع استهداف تحقيق أعلى نسبة مبيعات وزيادة التوزيع».

صغار مربي الماشية يشكلون الجزء الأكبر من منتجي الألبان

وفقا لتقارير بحثية صادرة عن وزارة الزراعة، يشكل صغار مربي الماشية في مصر، الجزء الأكبر من قطاع إنتاج الألبان المحلي، كما أنَّ منتجات الألبان تمثل حصة أساسية من القطاع الزراعي، التي تسجل نموًا سنويا مطردًا، نظرًا لاتساع حجم السوق المحلية.

قطاع الألبان يسهم بـ1.6% من الناتج المحلي

أوضحت التقارير وصول قيمة سوق إنتاج الألبان في مصر إلى 3.3 مليار دولار سنويا، ما يعد ثلث إجمالي قطاع الإنتاج الحيواني في مصر، إذ يسهم في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.6%.

إنتاج الألبان يغطي 72% من احتياجات السكان

قدرت منظمة العمل الدولية، إنتاج الماشية في مصر، بما يزيد على 5 ملايين طن من الألبان سنويا، وهي الكمية التي تفي باحتياجات 72% من السوق المحلية، وباقي النسبة يتم استيعاضها بالحليب المجفف.

ووفقا للتقارير الدولية، فإنَّ مزارع إنتاج الألبان الصغيرة في مصر، توفر ما يزيد على 80% من إجمالي الألبان المنتجة محليا، ما يعني أنَّ السوق المصرية لا تزال بحاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع، واستيعاب مشروعات جديدة تضيف للدخل القومي، وتسهم في سد احتياجات السكان، خاصةً في ظل زيادة مطردة للأخير، وارتفاع الطلب المحلي على اللبن السائل في المدن والمناطق الحضرية.