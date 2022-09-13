سيارات كوري وياباني شهيرة لا تتجاوز 130 ألف جنيه.. مكيفة وأتوماتيك

قال عبد الله على عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق المستعمل شهد انتعاشا بنسبة كبيرة خلال الأيام الماضية، إذ ارتفعت نسبة البيع والشراء فى سوق السيارات على مستوى محافظات الجمهورية، إلى ما يقرب من 30%.

أسعار السيارات المستعملة فى مصر

أضاف عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات المستعملة يبحثون عن السيارات الكوري والصيني والياباني، ذات مواصفات محددة، من أهمها التكييف وناقل الحركة الأتوماتيك، مستعرضا أسعار عدد من السيارات المستعملة فى السوق المحلية.

اسبيرانزا تيجو 2009

- متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 120,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة: 112,000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة: 128,000 جنيه.

هيونداي فيرنا 2013

- متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 120,000 جنيه.

- أقل سعر: 114,000 جنيه.

- أعلى سعر: 130,000 جنيه.

شيفروليه لانوس 2015

- متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 120,000 جنيه.

- أقل سعر: 111,000 جنيه.

- أعلى سعر: 128,000 جنيه.

شيرى انفى 2018

- متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 120,000 جنيه.

- أقل سعر: 109,000 جنيه.

- أعلى سعر: 124,000 جنيه.

بى واى دى F3 2016

- متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 121,000 جنيه.

- أقل سعر: 110,000 جنيه.

أعلى سعر: 128,000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 2003

- متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 122,000 جنيه.

- أقل سعر: 119,000 جنيه.

أعلى سعر: 126,000 جنيه.

دايو لاستى 2007

- متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 122,000 جنيه.

أقل سعر: 119,000 جنيه.

أعلى سعر: 124,000 جنيه.

اسبيرانزا تيجو 2010

- متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 122,000 جنيه.

- أقل سعر: 114,000 جنيه.

- أعلى سعر: 130,000 جنيه.