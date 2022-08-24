أسعار السيارات المستعملة موديلات 2002 إلى 2015.. تبدأ بـ90 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:01 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
أسعار السيارات المستعملة
قال عبدالله علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة سيشهد انخفاضًا في الأسعار واستقرارًا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإعلان عن أسعار السيارات الجديدة موديلات 2023.
وتابع عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وتستعرض الوطن أسعار السيارات المستعملة التي يتم تداولها في السوق المحلي من خلال تصريحات عضو رابطة تجار السيارات.
رينو لوجان 2012
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه
كيا سبكترا 2002
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 102,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 100,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه.
كيا بيكانتو 2005
متوسط سعر للسيارة في السوق المحلي: 102,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 87,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه.
كيا بيكانتو 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 103,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.
هيونداي فيرنا 2011
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 103,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق: 91,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.
بروتون ساجا 2011
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 103,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق: 95,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق: 105,000 جنيه.
بروتون ساجا 2013
متوسط سعر السيارة في السوق: 103,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 98,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.
جيلي امجراند 7 2015
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 103,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه.
أعلى سعر سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.