أسعار السيارات المستعملة موديلات 2002 إلى 2015.. تبدأ بـ90 ألف جنيه

قال عبدالله علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة سيشهد انخفاضًا في الأسعار واستقرارًا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإعلان عن أسعار السيارات الجديدة موديلات 2023.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستعرض الوطن أسعار السيارات المستعملة التي يتم تداولها في السوق المحلي من خلال تصريحات عضو رابطة تجار السيارات.

رينو لوجان 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه

كيا سبكترا 2002

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 100,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه.

كيا بيكانتو 2005

متوسط سعر للسيارة في السوق المحلي: 102,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 87,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه.

كيا بيكانتو 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 103,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.

هيونداي فيرنا 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 103,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 91,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.

بروتون ساجا 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 103,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 95,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 105,000 جنيه.

بروتون ساجا 2013

متوسط سعر السيارة في السوق: 103,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 98,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.

جيلي امجراند 7 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 103,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه.

أعلى سعر سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.