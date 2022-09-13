الجامعة اليابانية: نحرص على المشاركة في المشروعات القومية بمصر

أكد الدكتور سوذوكي مساكي، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعلاقات الدولية، أن الجامعة اليابانية تحرص على المشاركة في المشروعات القومية بمصر، وخاصة في مجال الصناعة والنقل.

منتدى دراجون 2022

جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى دراجون 2022، «النقل الكهربائي وآليات تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية» والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة النقل وأكاديمية البحث العلمي، إذ تحدث عن نشأة الجامعة فى عام 2009 كجامعة بحثية ثم استقبالها لطلاب البكالوريوس فى 2017، وكيف احتلت الجامعة مكانة كبيرة في التصنيف الدولي والمحلي للجامعات.

علاقة المنتدى بمؤتمر المناخ

وأوضح نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية علاقة المنتدى بمؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، متمنيًا لمصر كل التوفيق في الريادة فيما يتعلق بملف التغيرات المناخية.

شارك بالمنتدى عدد من الجامعات والمراكز البحثية في مصر واليابان والدول العربية وعدد كبير من الخبراء وشركات تصنيع وسائل النقل والصناعات المغذية، وبمشاركة السفير أوكا هيروشى، السفير الياباني في مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة، الدكتور سوزوكي مساكي النائب الأول لرئيس الجامعة للعلاقات الدولية، الدكتور توشي فوكودا، نائب رئيس الجامعة للبحوث، الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئه تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، اللواء حسن الليثي، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، المهندس محمد عبد اللطيف، نائب رئيس شركة سيمينز مصر.