إصابة 3 سيدات في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

أصيبت 3 سيدات اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة أجرة، بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى، أمام قرية بني عدي بمركز ناصر، وجرى نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع أخرى أجرة على الطريق الزراعي أمام قرية بني عدي، نتج عنه إصابة 3 سيدات بإصابات متنوعة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلى المستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

سيارتين اسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المصابات إلي قسم الإستقبال والطوارئ مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم/ تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.

أسماء المصابات في الحادث

وعند الانتقال والفحص تبين إصابة كل من: نشوي نادي حسين 27 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، صالحة علي عبد الحميد 35 عامًا، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، لبني حلمي محمد 27 عامًا، مصابة باشتباه كسر في القدم اليمنى.