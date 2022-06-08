بالأسماء.. 5 مصابين في حادث تصادم سيارتين على «صحراوي» بني سويف القديم

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، بكدمات وسحجات في حادث تصادم سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم قرب محطة كهرباء غياصة ببني سويف، وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم قرب محطة كهرباء غياضة وإصابة 5 أشخاص، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين

وتبين إن المصابين في الحادث هم عبدالوهاب إبراهيم أحمد، 22 سنة، سائق، مصاب بكدمات بالوجه واشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد عارف عبدالله، 35 سنة، مندوب مبيعات مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن، وصبحي أحمد نايل 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن، حسام مبروك محمد حسين 38 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وهلال مبروك محمد حسين، 35 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.