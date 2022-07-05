إصابة 4 في حادث تصادم توك توك بآخر على «دائري بني سويف»

أصيب 4 أشخاص، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، أمس الاثنين، في حادث تصادم توك توك بآخر على الطريق الدائري في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

بلاغ بحادث تصادم توك توك بآخر على الطريق الدائري بمركز ببا

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شركة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بآخر على الطربق الدائري في مركز ببا، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، والذي وجَّه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي للعلاج

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين وهم نسمة شعبان مهدي 30 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، آدم سيد عبد الرحمن 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وسميحه شعبان مهدي 28 سنة، مصابة بجروح وسحجات، ومحمد زيدان صابر 35 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ شؤونها.