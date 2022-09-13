القوى العاملة: صرف 512 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ472 عاملًا بشركتين متعثرتين

وافق حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف دفعة جديدة من الصندوق، لـ189 عاملًا بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان، بمبلغ 322 ألفًا و535 جنيهًا.

وقرر الوزير، صرف 189 ألفًا و479 جنيهًا من الصندوق لشركة كايرو ملجا لتصنيع وتطريز الملابس الجاهزة، يعمل بها 283 عاملًا، لتعثرها عن سداد أجور العاملين بها، وفقًا لما أقرته القوانين واللوائح الخاصة بالصندوق.

صرف إعانات طوارئ لعمال الشركات المتعثرة

ذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بصرف إعانات الصندوق للمنشآت المتعثرة فعلياً والتي تستحق تلك الإعانة، بعد التدقيق ودراسة أوضاعها، وتأكيده على ذلك خلال ترأسه أمس الإثنين الاجتماع الأول مع مجلس إدارة الصندوق، موضحة أن الصندوق أنشئ بغرض مساندة المنشآت التي تتعثر في صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها، حتى تتخطى الأزمات واستمرارا للانتاج.

صرف 2 مليار جنيه إعانات حتى الآن

كان مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، قد كشف في اجتماعه أمس، بديوان عام الوزارة، أن المبالغ التى تم صرفت من الصندوق، منذ تأسيسه في يونيو 2002 حتى نهاية يونيو 2022، بلغت 2 مليار و148 مليونًا و600 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفًا و477 عاملًا، يعملون في 3947 منشأة.