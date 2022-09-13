«القومي للبحوث» يطالب بحوافز لمساعدة المصريين في الإقلاع عن التدخين

أعلن المركز القومي للبحوث، عن بعض التوصيات الختامية للمؤتمر الدولي الأول للطب البيئي والمهني والتغيرات المناخية وهي تفعيل نهج المشورة الموجزة من قبل مقدمي الرعاية الصحية في مرافق الرعاية الصحية لتحفيز المدخنين على الإقلاع عن التدخين، وطالب بزيادة الدراسات البحثية التدخلية على المدخنين المصريين لتطوير مناهج جديدة وآمنة وبأسعار معقولة للإقلاع عن التدخين.

الإصابة بالكوفيد-19 لمقدمي الخدمة الطبية

وحددت الدكتورة صفاء السروجي، رئيس قسم الطب البيئي والمهني، ورئيس المؤتمر، والدكتورة وئام شاهين، أستاذ صحة البيئة، ملامح التوصيات، حيث يجب على صانعي السياسات والباحثين للصحة النفسية إعداد برامج صحية وتثقيفية للتوعية بالتغيرات المناخية تحت عنوان «تحركوا الآن لحماية الصحة النفسية»، لإزالة المخاوف الزائدة عن الحد التي قد تؤدي إلى ما يسمى بالقلق البيئي والحزن البيئي.

وأضافتا على هامش المؤتمر، أن الإصابة بالكوفيد-19 لمقدمي الخدمة الطبية تعتبر من الأمراض المهنية، ولدى إصابة أحد مقدمي الخدمة الصحية يجب عليه الإبلاغ عن الإصابة وتطبيق القواعد المعمول بها في عزل المرضى حسب المدة المحددة من وزارة الصحة، وقبل العودة للعمل يجب التأكد من خلو العامل من المرض تماما، كما يجب إعادة تقييم حالته الصحية بعد 3 أشهر من الإصابة بأشعة الصدر ووظائف التنفس لتقييم العجز الذي قد يحدث نتيجة الإصابة بالمرض، والذي يستلزم عرض العامل على لجنة ثبوت المرض المهني للحصول على التعويض المادي وتقديم العلاج اللازم له إذا ثبت وجود نسبة عجز دائم نتيجة للمرض.

دراسات إكلينيكية طولية لدراسة تأثير التركيزات العالية لبعض المعادن

وشددتا على إجراء القياسات البيئية الدورية لنسب تركيز الرصاص والزئبق في الهواء والمياه والمحاصيل الزراعية وكذلك المياه الجوفية الزراعية للتأكد من عدم تجاوز النسب المسموح بها صحيا وإجراء دراسات إكلينيكية طولية لدراسة تأثير التركيزات العالية لبعض المعادن الثقيلة في البيئة المحيطة على الأنواع الإكلينيكية لمرض تصلب الأعصاب المتناثر وهل هي السبب المباشر أم انها عامل مساعد على تفاقم المرض.