مخالفات تعرضك لدفع غرامة في القطارات.. أبرزها التدخين وإلقاء المخلفات

تستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وأعدت الخطة اللازمة لمنع وقوع أزمات، وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعلومات التي فرضتها منعًا للتعرض إلى غرامة مالية.

فرض غرامات السكة الحديد على المخالفين

وأكّد مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، فرض غرامات على جميع المخالفين للتعليمات داخل القطارات، إذ إن الهيئة تقل ما يقرب من مليون و200 ألف راكب يوميا.

رفع حالة الطوارئ استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هيئة السكة الحديد رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تجهيز وصيانة القطارات وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

غرامات السكة الحديد 2022

1- 70 جنيها غرامة التدخين داخل القطارات والمحطات.

2- 50 جنيها غرامة حمل الأمتعة أو الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذي.

3- 25 جنيها غرامة العبور من البوابات الإلكترونية بدون تذكرة.

4- 50 جنيها غرامة العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة.

5- 50 جنيها غرامة النزول أو الصعود من القطارات أثناء سيرها.

6- 50 جنيها غرامة إلقاء المخلفات أو الأوراق أو البصق داخل المحطات والقطارات.

7- 200 جنيه غرامة الركوب أعلى أسطح القطارات أو بين فواصل العربات أو في أي مكان من شأنه تعريض مسير القطارات للخطر.

8- 200 جنيه غرامة حمل مواد قابلة للاشتعال.

9- 421 جنيها غرامة نقل الحيوانات الأليفة داخل القطارات.