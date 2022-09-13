نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في محافظة البحيرة.. كلية و3 معاهد

أعلنت مديرية التعليم بالبحيرة، قبل قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022، في المحافظة، وذلك عقب أيام من الترقب والانتظار التي عاشها الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الكليات والمعاهد، التي جرى ترشيحها لأبنائهم من مكتب التنسيق، طبقا لمجموع الدرجات الخاصة بهم.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في البحيرة

وشملت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في محافظة البحيرة، كلية واحدة و3 معاهد، وذلك طبقا لما أعلنه الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق معاهد المرحلة الثالثة 2022 في البحيرة

جاءت معاهد تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في البحيرة كالآتي:

- المعهد الفني التجاري في دمنهور

-المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس البحيرة

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

فيما شمل تنسيق المرحلة الثالثة 2022 كلية واحدة وهي

- كلية تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

كليات المرحلة الأولى والثانية في البحيرة

يذكر أن تنسيق المرحلة الأولى والثانية بمحافظة البحيرة، شمل عددا من الكليات طبقا لمكتب تنسيق وزارة التعليم العالي، وهي «كلية هندسة، صيدلية، طب بيطري، كلية علوم، تمريض، تجارة دمنهور، آداب دمنهور، زراعة دمنهور، آداب انتساب، تجارة انتساب»