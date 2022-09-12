تنسيق كلية تجارة 2022.. عدم وجود أماكن شاغرة في المرحلة الثالثة

أسدلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، اليوم، الستار على تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بإعلان نتيجتها للشعبتين والحدود الدنيا لمختلف الكليات، حيث أكدت الوزارة عدم وجود أماكن شاغرة بكلية تجارة في مختلف الجامعات واكتمال أعدادها في المرحلة الأولى للشعبة الأدبية، والمرحلتين الأولى والثانية للشعبة العلمية.

تنسيق كلية تجارة 2022 بمختلف الجامعات

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية والمرشحين للكليات المختلفة وبينها كلية تجارة، التقدم لـ تنسيق تقليل الاغتراب المقرر اتاحته بدءً من الثلاثاء للتحويل لأي كلية وفقاً لرغباتهم والحدود الدنيا.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضوابط والقواعد يتم العمل بها في مرحلة تقليل الاغتراب.

الحدود الدنيا لتنسيق كلية تجارة 2022 بالجامعات الحكومية

** كلية تجارة الشعبة العلمية

تجارة المنصورة 317.0

تجارة الزقازيق 314.0

تجارة العريش 311.0

تجارة كفر الشيخ 310.0

تجارة دمياط 308.0

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 303.0

تجارة طنطا 303.0

تجارة بور سعيد 301.0

تجارة بنها 299.0

تجارة القاهرة 299.0

تجارة دمنهور 299.0

تجارة الإسكندرية 299.0

تجارة المنوفية بشبين الكوم 297.0

تجارة وإدارة أعمال حلوان 297.0

تجارة سوهاج 297.0

تجارة جنوب الوادي 296.0

تجارة عين شمس 296.0

تجارة بني سويف 295.0

تجارة انتساب موجه المنصورة 295.0

تجارة السويس 294.0

تجارة أسوان 293.0

تجارة أسيوط 293.0

تجارة مدينة السادات 292.0

تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.0

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 287.0

تجارة انتساب موجه دمياط 287.0

تجارة انتساب موجه طنطا 284.0

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 284.0

تجارة انتساب موجه القاهرة 283.0

تجارة انتساب موجه بور سعيد 282.0

تجارة انتساب موجه بنها 282.0

تجارة انتساب موجه دمنهور 282.0

تجارة انتساب موجه عين شمس 281.0

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 281.0

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 280.0

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 280.0

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 278.0

تجارة انتساب موجه بني سويف 278.0

تجارة انتساب موجه أسوان 278.0

تجارة انتساب موجه أسيوط 277.0

تجارة انتساب موجه السويس 277.0

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 277.0

تجارة انتساب موجه سوهاج 276.0

** تنسيق كلية تجارة الشعبة الأدبية 2022

تجارة المنصورة 292.0

تجارة دمياط 292.0

تجارة القاهرة 291.0

تجارة الإسكندرية 289.0

تجارة الزقازيق 288.0

تجارة جنوب الوادي 287.0

تجارة عين شمس 285.0

تجارة وإدارة أعمال حلوان 284.0

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283.0

تجارة بور سعيد 279.0

تجارة انتساب موجه القاهرة 279.0

تجارة بنها 277.0

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276.0

تجارة انتساب موجه عين شمس 274.0

تجارة انتساب موجه المنصورة 274.0

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273.0

تجارة دمنهور 271.0

تجارة طنطا 271.0

تجارة أسوان 271.0

تجارة انتساب موجه الزقازيق 271.0

تجارة انتساب موجه دمياط 271.0

تجارة المنوفية بشبين الكوم 270.0

تجارة السويس 270.0

تجارة العريش 269.0

تجارة بني سويف 268.0

تربية تعليم ابتدائي كفر الشيخ 268.0

تجارة انتساب موجه بنها 268.0

تجارة مدينة السادات 266.0

تجارة أسيوط 266.0

تجارة سوهاج 265.0

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264.0

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264.0

تجارة انتساب موجه بور سعيد 263.0

تجارة انتساب موجه دمنهور 263.0

تجارة انتساب موجه أسوان 262.0

تجارة انتساب موجه السويس 262.0

تجارة انتساب موجه طنطا 262.0

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262.0

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262.0

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261.

تجارة انتساب موجه العريش 261.0

تجارة انتساب موجه أسيوط 260.0

تجارة انتساب موجه بني سويف 260.0

تجارة انتساب موجه سوهاج 259.0