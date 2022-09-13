2 مليار جنيه لـ«التمويل العقاري» من المصرف المتحد برعاية «المركزي»

كشف تقرير صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن محفظة التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل لدى المصرف المتحد حتى سبتمبر 2022 بلغت 2 مليار جنيه.

وقال في بيان، إن التوسع في التمويل العقاري يعد إحدى آليات الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على العشوائيات فضلا عن أهميته في تحريك السوق من خلال توفير وحدات مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل، فضلًا عن أهمية زيادة النشاط العقاري يؤدي الي تحريك الاقتصاد والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.

استهداف الطبقة المتوسطة

وأكد أن استهداف الطبقة المتوسطة بوحدات عقارية مهم جدًا خاصة أن هذه الطبقة لديها مساعي مستمرة لامتلاك وحدات سكنية، هذا بخلاف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.

تمويل عقاري لمحدودي الدخل في 28 محافظة

يذكر أن المصرف المتحد يقدم التمويل العقاري لمحدودي الدخل في 28 محافظة بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لعدد 12 ألف عميل، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري لتمويل وحدات سكنية لإسكان محدودي الدخل وعلى مدد طويلة تصل إلى 30 سنة.

وتأتي برامج التمويل العقاري المتميزة في 8 من محافظات الصعيد وهي «الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان»، كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهي «بورسعيد – السويس – الإسماعيلية والبحر الأحمر»، فضلًا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هي: «6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة»، كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجه البحري والدلتا وهي: «المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة».