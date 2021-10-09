أسعار علب حلاوة المولد 2021 في محال الحلويات.. تصل لـ3750 جنيهًا

تستعد الأمة الإسلامية، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يحتفل به المصريون على طريقتهم الخاصة من خلال شراء حلوى المولد، كأحد أهم المظاهر التي تظهر خلال المناسبة، وواحدة من العادات الاستهلاكية القديمة المتوارثة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار علب حلاوة المولد في المحال الشهيرة على النحو التالي:

أسعار علب حلاوة المولد 2021

واختلفت أسعار علب حلاوة المولد وفقًا لحجمها ومحتوياتها على النحو التالي:

أسعار علب حلاوة المولد في تسيباس

- علبة 8 أصناف: 40 جنيهًا.

- علبة 14 صنفًا: 90 جنيهًا.

- علبة 18 صنفًا: 160 جنيهًا.

- علبة لوكس صغير: 225 جنيه.

- علبة لوكس وسط: 295 جنيهًا.

- علبة لوكس كبير: 375 جنيهًا.

- علبة فاخر صغير: 550 جنيهًا.

- علبة فاخر وسط: 825 جنيهًا.

- علبة فاخر كبير: 1200 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في العبد

- علبة مولد 1 بسعر 485 جنيهًا.

- علبة مولد 2 بسعر 385 جنيهًا.

- علبة مولد 3 بسعر 270 جنيهًا.

- علبة مولد 4 بسعر 200 جنيه.

- علبة مولد 5 بسعر 135 جنيهًا.

- علبة مولد 6 بسعر 85 جنيهًا.

- علبة مولد 7 بسعر 55 جنيهًا.

- علبة مولد بايتس بسعر 170 جنيهًا.

- علبة هدايا أزرق بسعر 600 جنيه.

- علبة هدايا نبيتي بسعر 825 جنيهًا.

- علبة هدايا فضي بسعر 975 جنيهًا.

- علبة هدايا أخضر بسعر 1050 جنيهًا.

- علبة صفيح عروسة صغيرة بسعر 550 جنيهًا.

- علبة صفيح عروسة كبيرة بسعر 825 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في لابوار

- علبة ميني: 240 جنيهًا.

- علبة وسط كرتون: 420 جنيهًا.

- علبة وسط صفيح: 470 جنيهًا.

- علبة كبيرة: 550 جنيهًا.

- علبة جامبو: 800 جنيه.

- امبلاج باسكت وسط وزن 2.5 كيلو: 1250 جنيهًا.

- امبلاج باسكت كبير وزن 3.5 كيلو: 1750 جنيهًا.

- امبلاج نحاس وسط وزن 2.5 كيلو: 2750 جنيهًا.

- امبلاج نحاس كبير وزن 3.5 كيلو: 3750 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في إيتوال

- علبة لوكس 10 قطع: 45 جنيهًا.

- علبة لوكس 18 قطعة: 90 جنيهًا.

- علبة لوكس 27 قطعة: 155 جنيهًا.

- علبة لوكس 36 قطعة: 230 جنيهًا.

- علبة لوكس 48 قطعة: 290 جنيهًا.

- علبة إيليت 38 قطعة: 330 جنيهًا.

- علبة إيليت 52 قطعة: 520 جنيهًا.

- علبة إيليت 69 قطعة: 640 جنيهًا.

- علبة إيليت 92 قطعة: 890 جنيهًا.

- تورتة المولد: 490 جنيهًا.

- علبة المعز: 700 جنيه.

- صينية المولد: 800 جنيه.

- علبة كنوز إيتوال: 110 جنيهات.

- علبة هدايا VIP: نحو 1100 جنيه.

- صينية المولد VIP: نحو 1250 جنيهًا.

- صندوق المحروسة: 3600 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في لابوم

- علبة مولد رقم 1: 50 جنيهًا.

- علبة مولد رقم 2: 80 جنيهًا.

- علبة مولد رقم3: 120 جنيهًا.

- علبة مولد رقم 4: 160 جنيهًا.

- علبة لوكس رقم 1: 230 جنيهًا.

- علبة لوكس رقم 2: 340 جنيهًا.

- علبة لوكس رقم 3: 450 جنيهًا.

- علبة vip صغير: 550 جنيهًا.

- علبة vip كبير: 850 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في مونجيني

- علبة بهججة 50 قطعة: 105 جنيهات.

- علبة مزاجنجي 55 قطعة: 150 جنيهًا.

- علبة فرفشة 63 قطعة: 230 جنيهًا.

- علبة صهللة 72 قطعة: 300 جنيه.

- علبة صاحب السعادة 96 قطعة: 600 جنيه.

- علبة الاحتفال 103 قطعة: 950 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في الدمياطي

- علبة رقم 1: 50 جنيهًا.

- علبة رقم 2: 80 جنيهًا.

- علبة رقم 3: 130 جنيهًا.

- علبة رقم 4: 230 جنيهًا.

- علبة رقم 5: 350 جنيهًا.

- علبة هدايا فاخرة: 500 جنيه.

- علبة أرابيسك صغيرة: 500 جنيه.

- علبة أرابيسك كبيرة: 800 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في إكسبشن

- علبة رقم 1 لوكس 19 قطعة: 95 جنيهًا.

- علبة رقم 2 لوكس 24 قطعة: 130 جنيهًا.

- علبة رقم 3 لوكس 33 قطعة: 210 جنيهات.

- علبة رقم 4 لوكس 51 قطعة: 340 جنيهًا.

علبة رقم 1 فاخر 35 قطعة: 295 جنيهًا.

- علبة رقم 2 فاخر 65 قطعة: 560 جنيهًا.

- علبة رقم 1 اسبيشيال وسط 50 قطعة: 620 جنيهًا.

- علبة رقم 2 اسبيشيال كبير 93 قطعة: 1025 جنيهًا.

- علبة أرابيسك وسط 60 قطعة: 875 جنيهًا.

- علبة أرابيسك كبير 105 قطعة: 1200 جنيه.

- علبة ديلوكس 55 قطعة: 450 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في توينكي

- علبة رقم 1: 200 جنيه.

- علبة رقم 2: 410 جنيهات.

- علبة خشب أربيسك سواريه رقم 1: 275 جنيهًا.

- علبى خشب أرابيسك سواريه رقم 2: 550 جنيهًا.

- صندوق ميكس فضي/ ذهبي: 3400 جنيه.

- صندوق سواريه: 900 جنيه.

- علبة خشب أرابيسك بيضاء 7: 1400 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في توماس

- علبة مقاس 1: 386 جنيهًا.

- علبة مقاس 2: 565 جنيهًا.

- علبة مقاس 3: 956 جنيهًا.

- علبة مقاس 4: 1199 و1535 جنيهًا.

علبة vip لوكس: 1404 جنيهات.

- علبة صاج مستطيلة: 1211 جنيهًا.

أسعار علب حلاوة المولد في سيموندس

- علبة كيلو: 135 جنيهًا.

- علبة 1.5 كيلو: 200 جنيه.

- علبة 2 كيلو عادي: 260 جنيهًا.

- علبة 2.5 كيلو فاخر: 485 جنيهًا.

- علبة 3.5 كيلو عادي: 450 جنيهًا.

- علبة 3.5 كيلو فاخر: 675 جنيهًا.

- علبة أرابيسك: 900 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في ساليه سكريه

- علبة كيلو: 180 جنيهًا.

- علبة 2 كيلو: 350 جنيهًا.

- علبة 3 كيلو: 500 جنيه.

- علبة 4 كيلو: 800 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في نولا

- علبة 500 جرام: 90 جنيهًا.

- علبة كيلو: 170 جنيهًا.

- علبة 1.5 كيلو: 240 جنيهًا.

- علبة 2.25 كيلو: 360 جنيهًا.

‎- علبة 3.5 كيلو: 520 جنيهًا.

‎- علبة 7 كيلو: 1150 جنيهًا.

- علبة 7 كيلو VIP: نحو 1300 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في ديوكس

- علبة نصف كيلو مشكل: 95 جنيهًا.

- علبة كيلو مشكل: 165 جنيهًا.

- علبة 2 كيلو مشكل: 360 جنيهًا.

- علبة 3 كيلو مشكل: 520 جنيهًا.

- علبة 4 كيلو مشكل: 695 جنيهًا.

- علبة 5 كيلو مشكل: 854 جنيهًا.

- علبة VIP وسط: 1155 جنيهًا.

- علبة VIP كبيرة: 1500 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في قويدر

- علبة رقم 1: 45 جنيهًا.

- علبة رقم 2: 95 جنيهًا.

- علبة رقم 3: 150 جنيهًا.

- علبة العروسة: 200 جنيه.

- علبة فاخرة: 250 جنيهًا.

- علبة بوكيه: 300 جنيه.

- علبة لوكس: 350 جنيهًا.

- علبة إكسترا: 550 جنيهًا.

- علبة رويال كوين: 850 جنيهًا.

- صندوق علي بابا: 1100 جنيه.

- صندوق أرابيسك: 1500 جنيه.

- صندوق خان الخليلي: 1800 جنيه.