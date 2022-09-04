مواعيد الكشف الطبي بكليات جامعة أسيوط للطلاب الجدد.. «تبدأ من اليوم»

تبدأ جامعة أسيوط، اليوم الأحد، إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2022/2023، والتي تمتد حتى الخامس من أكتوبر القادم، وسط اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوفير الأطباء المختصين وهيئة التمريض لضمان سير إجراءات الكشف الطبي بسهولة وانتظام، بحسب تصريحات الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط.

الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة أسيوط

وحول مواعيد الكشف بالكليات، قال الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، إن الطلاب الجدد سيتلقون استمارات الكشف الطبي بمقر كل كلية، لافتًا إلى أن مكان توقيع الكشف الطبي سيكون بصالات الامتحانات بالحرم الجامعي، مع ضرورة التزام الطلاب بالأيام المحددة لكل كلية.

مواعيد الكشف الطلاب في كليات جامعة أسيوط

وأضاف «عبد المولي»، في بيان صحفي، أن مواعيد الكشف الطبي على طلاب جامعة أسيوط الجدد، تم توزيعها على أيام مختلفة، حيث تم تحديد اليوم الأحد 4 سبتمبر لطلاب كلية الطب، وغدا الاثنين 5 سبتمبر لطلاب كليتي طب الأسنان والطب البيطري، والثلاثاء 6 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة، والأربعاء 7 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة، والخميس 8 سبتمبر لطلاب كليتي الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة، والأحد 11 سبتمبر لطلاب كلية العلوم، والاثنين 12 سبتمبر لطلاب كلية رياض الأطفال، والثلاثاء 13 سبتمبر، والأربعاء 14 سبتمبر لطلاب كلية التجارة.

وتابع «عبد المولى»، أن الكشف الطبي لطلاب كلية الحقوق من المقرر أن يبدأ يومي الخميس 15 سبتمبر والأحد 18 سبتمبر، ويوم الاثنين 19 لطلاب كلية التربية الشعبة العامة، على أن يكون يوم الثلاثاء 20 سبتمبر لطلاب كلية التربية «باقي الشعب»، ويوم الأربعاء 21 سبتمبر لطلاب كلية التربية الرياضية، والخميس 22 سبتمبر والأحد 25 سبتمبر لطلاب كلية الآداب.

كما أشار إلى أن يوم الاثنين 26 سبتمبر تم تحديده لطلاب كليتي الزراعة وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، ويوم الثلاثاء 27 سبتمبر لطلاب كلية التمريض، والأربعاء 28 سبتمبر لطلاب كلية التربية النوعية، والخميس 29 سبتمبر لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية، والأحد 2 أكتوبر لطلاب المعهد الفني للتمريض، على أن يتم إجراء الكشف الطبي لطلاب التخلفات في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر.