مصروفات جامعة أسيوط الأهلية 2022 – 2023.. 30 ألف جنيه لكلية الألسن

تبدأ الدراسة في عدة جامعات أهلية بمختلف المحافظات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي الجديد، وتزداد خلال الفترة الحالية عمليات البحث عن المصروفات الدراسية في كافة الجامعات، بينها مصروفات جامعة أسيوط الأهلية 2022 - 2023، والتي تقدم 12 برنامجا دراسيا في 7 كليات وهي الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والبحوث الدوائية، والهندسة والعلوم التطبيقية، والعلوم الإدارية والمالية، والألسن، وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، واللغات التطبيقية.

مصروفات جامعة أسيوط الأهلية 2022 – 2023

وتنشر «الوطن» مصروفات جامعة أسيوط الأهلية 2022 – 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، بحسب ما أعلنت عنه الجامعة.

وأعلنت الجامعة مصروفات جامعة أسيوط الأهلية 2022 – 2023 لكل برنامج دراسي في كل كلية، حيث تبدأ تلقي طلبات الالتحاق بها إلكترونياً الثلاثاء المُقبل، وتنطلق الدراسة بها 1 أكتوبر المُقبل.

تبدأ من 30 وحتى 90 ألف جنيه حسب الكلية

ووفقاً لبيان الجامعة، فإنّ مصروفات جامعة أسيوط الأهلية 2022 – 2023 كالتالي:

1- 45 ألف جنيه مصروفات كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، والتي تضم برنامجين دراسيين وهما الهندسة الطبية الحيوية وهندسة العمارة الداخلية، على أن يقبل كل قسم منهما 100 طالب فقط.

2- 55 ألف جنيه مصروفات كلية الصيدلة والبحوث الدوائية بجامعة أسيوط الأهلية، والتي تضم برنامجين دراسيين وهما فارما دي وصيدلة إكلينيكة، على أن يقبل كل منهما 100 طالب فقط.

3- 90 ألف جنيه مصروفات كلية الطب البشري بجامعة أسيوط الأهلية، والتي تضم برنامج الطب والجراحة بالساعات المعتمدة القائم على الجدارات، وتقبل 100 طالب فقط.

4- 75 ألف جنيه مصروفات كلية طب الأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان»، وتقبل 100 طالب فقط.

5- 30 ألف جنيه مصروفات كلية الألسن واللغات التطبيقية برنامج اللغة الإنجليزية، وهي الكلية الوحيدة التي تقبل 200 طالب وطالبة.

6- 35 ألف جنيه مصروفات كلية العلوم الإدارية والمالية، وتضم برنامجين وهما نظم معلومات الأعمال والدراسة باللغة الإنجليزية، على أن يقبل كل برنامج منها 100 طالب.

7- 40 ألف جنيه مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتضم برنامجين هما علوم الحاسب ونظم المعلومات، كل منهما يقبل 100 طالب.