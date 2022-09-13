«النقل الدولي» بغرفة القاهرة تبحث خطة تنمية القطاع بدورات تدريبية

عقدت شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة اجتماعا موسعًا لمناقشة خطة تطوير قطاعها الحالية والمستقبلية وبحث كافة مقترحات مجلس إدارة الشعبة فيما يتعلق بكافة الموضوعات الخاصة بهذا القطاع.

«الوسيمي»: نشاط ملحوظ لشعبة النقل الدولي

وفي ذلك السياق، أكد أحمد الوسيمي، نائب رئيس غرفة القاهرة، أهمية شعبة النقل الدولي واللوجستيات لما يمثله القطاع من أهمية، خاصة لمعظم الأنشطة الأخرى، مشيرًا إلى النشاط الملحوظ للشعبة وما تناقشه من موضوعات تتعلق بتنمية هذا القطاع طبقا لخطة الغرفة التنموية التي تتماشي مع الخطة العامة للدولة.

وأضاف نائب رئيس غرفة القاهرة، أنَّ مجلس إدارة الغرفة يقف خلف كافة الشعب من أجل تنمية القطاعات المختلفة في ظل الخطط التنموية التي تنفذها الدولة وتقوم الغرفة بالسير على نفس النهج تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«الشيخ»: أهمية شعبة النقل الدولي لارتباطها بكافة الأنشطة

فيما قال أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة، إن شعبته تمثل قطاع مهم وله ارتباط تقريبًا مع كافة الأنشطة الأخرى، بخلاف أن قطاع النقل واللوجستيات هو المستقبل، ويمثل أهمية خاصة في تكلفة السلع التي نسعى جميعا إلى خفضها.

وأشار «الشيخ»، إلى دعم غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي لمجلس إدارة الشعبة، من أجل تطوير وتنمية هذا القطاع بما يتناسب مع متطلبات العصر الحالي.

وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد تكثيف لمجهودات الشعبة من أجل تنمية قطاع النقل واللوجستيات في ظل قوة دوره وتصدره للمشهد في الخطط التطويرية التي تقوم بتنفيذها الدولة مؤخرًا».

يأتي ذلك في الوقت الذي استعرض فيه عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة خطة الشعبة لتطوير قطاعها بالتنسيق مع أكاديمية التجزئة بالغرفة، من خلال تنظيم دورات وبرامج تدريبية متخصصة لقطاع النقل واللوجستيات؛ طبقا لرؤية الشعبة تحت مظلة غرفة القاهرة، وحسب جدول زمني محدد سيتم إعلانه في الفترة القادمة.

«السمدوني»: خطة تدريبية لتنمية مهارات العاملين تعدها شعبة النقل

وبدوره، أكد «السمدوني»، على أنَّ الشعبة تعد حاليًا خطة تدريبية من خلال برامج متخصصة محددة تهم قطاع النقل واللوجستيات لتنمية مهارات وقدرات العاملين في هذا القطاع طبقا لخطة الغرفة التنموية.

جاء ذلك في حضور أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة الذي حرص على المشاركة في الاجتماع ونقل دعم ومساندة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة لمجلس إدارة الشعبة ورؤيته لتنمية قطاعها في الفترة المقبلة.