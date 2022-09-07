«الغرف التجارية»: الزيت سيتراجع لـ30 جنيها قريبا بعد هبوطه عالميا

كشفت التقارير العالمية، عن تراجع سعر الزيوت بنسبة 50% بالبلدان المصدرة، ما رفع توقعات المستوردين والتجار في مصر إلى عودة مستويات الأسعار إلى ما قبل الأزمة الروسية.

«المنوفي» يؤكد انخفاض أغلب السلع الغذائية

من جانبه، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنّ أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في مصر مستقرة، متوقعا تراجع مستويات الأسعار قبل نهاية العام الحالي لتصل إلى مستوى ما قبل الأزمة العالمية.

أسعار «الزيت» و«السكر» و«الدقيق» ستنخفض

وأضاف المنوفي لـ«الوطن»، أنّ أسعار المواد الغذائية مثل «الزيت» و«السكر» و«الدقيق» تأثرت بالزيادة العالمية خاصةً الزيوت النباتية أو زيت الطهي، الذي نعتمد في سد احتياجاتنا منه على الاستيراد من الخارج بنسبة 90%، وبالتالي أي انخفاض في السعر العالمي سيترتب عليه هبوط في الداخل.

وأكد هدوء مستويات الأسعار في مصر، وتراجع أغلب السلع بنسب بسيطة، خاصة التي تدخل كمكونات رئيسية في إنتاج سلع أخرى، فالقمح والدقيق خامات أولية للمخبوزات والمعجنات والمكرونة بأصنافها والبسكويت بأنواعه.

سعر لتر زيت الطعام سيتراجع إلى 30 جنيها خلال شهور

وتوقّع رئيس الشعبة، وصول سعر لتر زيت الطهي أو الطعام إلى 30 جنيها قبل نهاية العام، وكذلك أن يعود سعر كيلو السكر إلى 10 جنيهات، مستندا في توقعاته إلى هدوء مستوى الأسعار عالميا والوفرة التي تحرص الدولة على تحقيقها للسلع الاستراتيجية، فلا يوجد سلعة واحدة بها نقص في السوق المحلي.

أضاف «المنوفي»، أنّ سعر كيلو السكر الحالي في مصر يبدأ من 13 جنيها، وسعر لتر زيت الطهي يبدأ من 36 جنيها، وأي زيادة عن هذا المستوى لا دخل للدولة بها وتوجد مراجعة دورية لأسعار السلع ورقابة على الأسواق من الجهات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

سعر زيت النخيل يخسر أكثر من نصف سعره عالميا

ووفقاً للتقارير العالمية، فإنّ سعر زيت النخيل سجل تراجعا بقيمة تصل إلى أكثر من نصف سعره منذ مارس الماضي، ليباع الطن بسعر 777 دولارا. فيما سجلت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي تراجعا بما يعادل 777.26 دولار أمريكي للطن، بضغوط احتمالات زيادة الإمدادات وضعف الطلب العالمي.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج إندونيسيا وماليزيا، أكبر الدول المنتجة لزيت النخيل النباتي عالميا بحصة 85% من إجمالي الإنتاج العالمي، بشكل حاد خلال الأشهر الباقية من العام الحالي، تزامنا مع دخول البلدين موسم ذروة الإنتاج.

ويعتبر زيت النخيل الخام أحد أهم الزيوت النباتية، ويستخدم بشكل أساسي في الأغذية المصنعة، فيما تستورد مصر كميات كبيرة منه لسد احتياجاتها مستخدمة خليط من الزيوت «الذرة» بنسبة 5%، إضافة إلى «بذور عباد الشمس» و«فول الصويا».