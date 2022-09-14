اليوم.. ندوة للحديث عن المكرمين بمهرجان أيام القاهرة للمونودراما

تقام ظهر اليوم الأربعاء، ندوة خاصة للحديث حول المكرمين في الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما يتحدث خلالها دكتور عمرو دوارة عن المكرمين.

سيتم إقامة ندوة المكرمين فى مهرجان أيام القاهرة للمونودراما فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالمجلس الأعلى للثقافة وسيتم الحديث فيها عن المكرمين وهم الفنان الراحل خالد صالح، والمخرج الكبير خالد جلال، والنجمة لقاء الخميسي.

ندوة للمكرمين فى مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

وأيضا خلال الندوة سيتحدث دكتور عمرو دوارة عن الفنانة العمانية الراحلة شمعة محمد، والمخرج الكبير الراحل محمود الالفي الذي ستشهد الندوة توقيع لكتاب خاص به .

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة للمونودراما فى دورته الخامسة مساء امس الاثنين وتم تكريم عدد من الفنانين منهم الفنانة لقاء الخميسي والمخرج خالد جلال والمخرج الالماني ماتياس جيرت، والفنانة الراحلة شمعة محمد من سلطنة عمان، والفنان الراحل محمود الألفي وكذلك الفنان الراحل خالد صالح.

كما شهد الحفل حضور أيضا الفنان لطفي لبيب والفنانة صفية العمرى وتقدم الفعاليات في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر برعاية د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وبمشاركة 13 دولة.