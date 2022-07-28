هنادي مهنا تحتفل مع أحمد خالد صالح بعيد ميلادها بطريقة رومانسية

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، بطريقة رومانسية، في وجود عددٍ من أصدقائها المقربين من الوسط الفني.

وشاركت هنادي مقاطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها، عبر خاصية الاستوري على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهنأها الفنان خالد أنور بعيد ميلادها قائلًا: «كل سنة وأنتِ طيبة دودي».

محطات في حياة هنادي مهنا

هنادي هي ابنة الموسيقار هاني مهنا، ولدت بالقاهرة في 28 يوليو1997 من أمٍ فرنسية، ودرست إدارة الأعمال في إسبانيا كما درست هندسة الصوت، وورثت من والدها حب الموسيقى والأغاني، إذ قالت فى أحد لقاءاتها التليفزيونية إنّ الموسيقى كالسحر قادرة على تغيير مزاجها من الحزن والاكتئاب إلى الفرح.

وتزوجت هنادي من الفنان أحمد خالد صالح في أكتوبر 2020، في حفلٍ وُصف بـ«أسطوري»، حضره عدد كبير من الوسط الفني، ثم شاركا معًا في مسلسل «الفتوة» في العام نفسه.

آخر أعمال هنادي مهنا

كان آخر أعمال هنادي مهنا شاركت في مسلسل «مكتوب عليا»، ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، مع عددٍ كبير من نجوم الكوميديا منهم الفنان أكرم حسني، والفنانة آيتن عامر، والفنان عمرو عبدالجليل، والفنان أحمد فهمي، والقديرة حنان سليمان وغيرهم من النجوم.

وأدت هنادي دور سلمى، موظفة البنك التي يحبها أكرم حسني، «جلجل»، ويسعى إلى التقرب منها بمواقف كوميدية، حتى تتقرب منه وتحبه.