تكريم لقاء الخميسي واسم خالد صالح بـ«القاهرة للمونودراما»

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، الدورة الخامسة المهداة للفنان خالد صالح، برئاسة المخرج أسامة رؤوف بالمسرح الصغير بدار الأوبرا، بحضور صفية العمري والفنان القدير لطفي لبيب، ونخبة من المسرحيين العرب والدوليين.

تكريم خالد صالح ولقاء الخميسي

وتسلم تكريم خالد صالح، نجله أحمد خالد صالح، الذي حضر بصحبة زوجته هنادي مهنا، كما حرصت صفية العمري على تسليم تكريم الفنانة لقاء الخميسي.

معلومات عن حفل الإفتتاح

يشهد المهرجان الآن تكريم نخبة من الفنانين، مثل اسم الراحل خالد صالح، والمخرج الكبير خالد جلال، والنجمة لقاء الخميسي، والمخرج الألماني ماتياس جيرت، وغيرهم، وتقام الفعاليات في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبمشاركة 14 دولة.