استمرار حبس «مستريحة الأجهزة الكهربائية» في أسوان 15 يوما

قررت النيابة العامة بإدفو، استمرار حبس سيدة، من أهالي قرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال على مجموعة من السيدات، إذ زعمت أنها تبيع أجهزة منزلية بأسعار منخفضة واتسولت على أموالهن.

تحرير محاضر نصب واحتيال

وحرر ما يزيد عن 10 سيدات محاضر شرطية ضد السيدة ربة المنزل واتهموها بالنصب والاحتيال عليهن بجمع أموال منهن على سبيل شراء الأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة، حيث أقبل عدد كبير من السيدات عليها وذلك عقب قيامها في المرة الأولى ببيع أجهزة كهربائية ومنزلية بـ20% من قيمتها الحقيقية أي بنسبة تخفيض تصل لـ80%، وهو ما طمعت فيه النساء مرة أخرى وتم دفع مبالغ مالية كبيرة لها.

ضبط مستريحة إدفو

وكان اللواء هشام عبدالله مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من مأمور مركز إدفو منذ أيام يفيد بتحرير سيدات من قرى مركز إدفو محاضر شرطية ضد ربة منزل واتهام سيدة ربة منزل بالنصب والاحتيال عليهم ببيع أجهزة كهربائية ومنزلية بأسعار مخفضة وجمع أموال وهدم وفائها بتقديم الأجهزة المذكورة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة الذي عرفت بمستريحة إدفو، وجرى تقديمها للنيابة العامة، التي أمرت بحبسها لمدة 4 أيام ثم 15 يوما على ذمة التحقيقات.