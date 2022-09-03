بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله بمنطقة البراجيل في أوسيم

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، منذ قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، في القضية التي يواجه فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقترنة بجناية الشروع في الاعتداء على المجني عليها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر الزيات.

المتهم يجوب بعينيه قاعة المحكمة

وظهر المتهم قبل بدء جلسة محاكمته بعد إيداعه في قفص الاتهام وهو يرتدي ملابسه العادية وليست ملابس السجن، ومكبلًا بالأصفاد، يجوب بعينيه أرجاء قاعة محاكمته باحثا عن أحد من ذويه ولكن دون جدوى، فوالدته لم تدخل إلى قاعة المحكمة نهائيا، كما هو الحال كل مرة؛ خوفا من مواجهة شقيقها والد الطفلة أمل المجني عليها.

إحالة المتهم للجنايات

وكانت النيابة العامة، قد أحالت في وقت سابق، المتهم «أندرو. ح»، إلى محكمة الجنايات، لنظر محاكمته في القضية التي يواجه فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقترنة بجناية أخرى وهي الشروع في الاعتداء على المجني عليها، وحيازة سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.