حبس مستريح جديد في الشرقية بتهمة الاستيلاء على 25 مليون جنيه من الأهالي

قررت الجهات المختصة في مدينة الزقازيق، اليوم الأحد، حبس مستريح جديد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 25 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال الأدوية البيطرية.

بلاغات ضد صاحب شركة أدوية بيطرية

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد صاحب إحدى شركات الأدوية البيطرية، بالاستيلاء على أموال منهم بلغت قيمتها 25 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال الأدوية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال.

وبالفحص تبين أن المتهم توقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذلك الأرباح المتفق عليها، وعقب ذلك هرب إلى أماكن مختلفة وأغلق هاتفه المحمول.

تشكيل فريق بحث لضبط مستريح الشرقية

وشكلت مديرية أمن الشرقية فريق بحث، وأسفرت جهوده عن تحديد مكان تواجده واستهدافه وألقت القبض عليه، وأُحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.

العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم

وأوضح مجدي الغمري المحامي بالاستئناف، أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو سداد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وأضاف الخبير القانوني «أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».