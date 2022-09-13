بروتوكول بين قطاع الأعمال والرياضة لتوفير خدمات الإقامة والإعاشة والانتقالات

شهد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين، في إطار سعي الطرفين نحو التعاون البناء للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بكل وزارة.

«مصر للسياحة» تتولى توفير خدمات الإقامة والإعاشة والانتقالات

ووفقا للبروتوكول، تتولى شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، توفير خدمات الإقامة والإعاشة والانتقالات وغيرها من الخدمات اللوجتسية والأعمال المرتبطة بتنظيم فعاليات النشاط الرياضي والشبابي الخاصة بوزارة الشباب والرياضة والاتحادات وكل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها.

ورحب وزير قطاع الأعمال بزيارة وزير الشباب والرياضة، لمناقشة أطر التعاون التي سيتمّ تعميقها بشكل أكبر بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ هذا البروتوكول يأتي في أعقاب نجاح شركة مصر للسياحة في المساهمة في تنظيم بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال التي أقيمت في مصر في دورتها الـ25 لعام 2022.

ووجه «عصمت»، شركة مصر للسياحة بالعمل الجاد للاستمرار في تقديم خدماتها بشكل متميز وبجودة عالية مع الارتقاء بمستوى الخدمات بشكل دوري، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يمكنها من الحفاظ على العملاء الحاليين واجتذاب آخرين جُدد.

من جهته، أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لوزير قطاع الأعمال العام في أداء مهامه على أكمل وجه وبما يخدم البلاد، مقدماً له التهنئة على ثقة القيادة السياسية، وتوليه حقيبة قطاع الأعمال العام، ومؤكدا على حالة التناغم بين وزارتي الشباب والرياضة وقطاع الأعمال العام التعاون فيما يخدم مختلف المشروعات والفعاليات والبطولات الرياضية.

وزير قطاع الأعمال: مصر استضافت 160 بطولة عالمية خلال الـ4 سنوات الماضية

وتطرق وزير قطاع الأعمال العام، إلى استضافة مصر لنحو 160 بطولة عالمية خلال الأربع سنوات الماضية، ووجود وفود كثيرة مشاركة فى تلك البطولات، وما يصاحب ذلك من إجراءات تتعلق بالانتقالات والإقامة، مشيراً إلى التعاون المثمر مع شركة مصر للسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة، مجدي رشدي الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، أحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة.

حضر التوقيع من جانب وزارة قطاع الأعمال العام: المستشار عبدالرحمن شتلة المستشار القانوني للوزير، وميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأنيس اكليمندوس رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مصر للسياحة، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر المستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير، ومصطفى عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومصطفى مجدى معاون الوزير، ومحمد الجزار مدير عام الشئون المالية.