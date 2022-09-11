«الشباب والرياضة» تكشف تفاصيل منصة «كياني»: حلقة وصل بين الوزارات

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أطلق المنصة الوطنية للشباب والرياضة «كياني»، التي تأتي تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على قناة dmc من تقديم أسماء يوسف وآية جمال الدين: «نعيش عصر التحول الرقمي، وبدأنا الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل هناك بالكامل رقمي، وفي الاحتفالية بالأمس التي حضرها رئيس هيئة البريد وممثل اليونيسف بمصر وممثل صندوق الأمم المتحدة، تم استعراض شامل للمنصة التي تتضمن أقسامًا مهمة جدا».

رصد الأنشطة والخدمات التي تقدمها كل الوزارات

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن المنصة موجودة على أي تطبيق سواء android أو i-phone، وفيها قسم يسمى خدماتي مشاركاتي وآرائي، وسيكون للمنصة دور كبير جدا في رصد الأنشطة والخدمات التي تقدمها كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مصر، والتي ستسهل بشكل كبير على الشباب والمتعاملين الوصول إلى أي خدمة يريدونها.

المنصة تقدم إرشادات مهمة للشباب

وأشار، إلى أن المنصة تمثل حلقة وصل وتفاعلا كبيرًا بين الوزارات والجهات الحكومية وتقدم إرشادات بشكل متكامل لكل الشباب، لافتًا إلى أنها تجربة متطورة فيها عدد من الأقسام المتطورة بشكل كبير والتي تساهم في توفير كل المعلومات والخدمات التي تقدمها أي مؤسسة.

وأكد، أنها منصة متكاملة تقدم كل الخدمات للشباب يسهل عليهم الوصول إلى المعرفة، كما أنه في أفضل صورة له يلبي رغبات الشباب، ويرصد كل الأنشطة والمبادرات التي يتم تقديمها للنشء والشباب من كل الجهات الحكومية.