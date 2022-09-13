غرفة شركات السياحة: عقوبات رادعة للسماسرة المنظمين لرحلات العمرة

حذّرت غرفة شركات السياحة إحدى الغرف التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، المواطنين المصريين من التعامل مع السماسرة والوسطاء الذين يوهمون المواطنين بإمكانية تنظيم رحلات عمرة لهم بعيدا عن شركات السياحة وخارج منظومة البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

وأكدت الغرفة في تصريحات صحفية اليوم أن القانون المنظم لعمل البوابة المصرية للعمرة يتضمن عقوبات رادعة للسماسرة والوسطاء الذين يحاولون تنظيم رحلات العمرة خارج المنظومة القانونية للعمرة، مطالبة المواطنين بتحري الدقة عند سفرهم للعمرة حرصا على حقوقهم وضمانا لأداء رحلة عمرة بلا متاعب.

آخر موعد لتوثيق عقود العمرة 21 سبتمبر الجاري

وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أنها تلقت خطابا من وزارة السياحة والآثار لحث شركات السياحة على سرعة إنهاء إجراءات التوثيق عبر البوابة المصرية للعمرة بالنسبة للشركات التي لا يوجد لها أية مواقف قانونية تتعلق بمخالفات أو تقصير في خدمة عملائها من المواطنين خلال موسم العمرة والحج الماضيين، وذلك قبل يوم 21 سبتمبر الجاري.

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أن الجهاز الإداري بالغرفة يبذل جهدا كبيرا لإزالة أي معوقات أمام الشركات تحول دون تمكينها من توثيق عقود وكالة العمرة.

إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة تسير بسهولة

ومن جهتها قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن عملية توثيق عقود وكالة العمرة تسير حتى الآن بسهولة ويسر وتتم بالتنسيق التام بين الوزارة وغرفة السياحة والشركات السياحية، موضحة أنه لا توجد أية شكاوى حول التوثيق، وتابعت: «تنفيذا لتعليمات وزير السياحة والأثار فقد قدمت الوزارة كافة التسهيلات للشركات السياحية في كل إجراءات العمرة بدء من التوثيق وحجز السكن المطابق للضوابط وحتى سفر وعودة المعتمرين».

وطالبت شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام والتي ستنطلق رحلاتها أكتوبر المقبل، بالالتزام التام بضوابط العمرة التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار والتي تراعي صالح وراحة وحقوق المواطنين وتسهيل عمل الشركات السياحية

وأضافت سامي أن عمليات الميكنة والتطور التكنولوجي سواء في الوزارة أو الغرفة وحتى الشركات السياحية ساهمت بصورة كبيرة في تسهيل توثيق العقود وكافة إجراءات العمرة مشيرة إلى أن ضوابط العمرة لهذا العام تضمنت عدة تسهيلات لتمكين الشركات السياحية من خدمة المعتمرين، مشددة على أن الوزارة سوف تتدخل فورا لحل أية مشاكل تواجه رحلات العمرة لهذا العام.