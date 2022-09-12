«غرفة السياحة»: أكثر من 1500 شركة وثقت عقود وكالة العمرة حتى الآن

قال أحمد وحيد عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد شركات السياحة التي انتهت من توثيق عقود وكالة العمرة، على البوابة المصرية للعمرة، تجاوز الـ1500 شركة حتى الأن، متوقعا أن تتراوح أعداد الشركات التي يحق لها تنظيم رحلات العمرة هذا العام، بين 1700 و1800 شركة، قبل يوم 21 سبتمبر الجاري، آخر موعد للتوثيق.

إعلان تنظيم برامج عمرة المولد النبوي

وأضاف في لـ«الوطن»، أن العديد من شركات السياحة بدأت حاليا في التسويق لبرامج عمرة المولد النبوي، التي ستبدأ أولى رحلاتها مطلع شهر أكتوبر المقبل، موضحا أنه بالرغم من عدم معرفة الأعداد النهائية لتأشيرات العمرة التي سيتم تنظيمها خلال موسم العمرة للعام الهجرى 1444 هجريا، فضلا عن عدم إعلان شركات الطيران أسعار التذاكر الخاصة برحلات العمرة، إلا أن الشركات أفصحت عن أسعارها شبه الرسمية لعمرة المولد النبوي.

تفاؤل بخصوص أعداد تأشيرات العمرة هذا العام

أشار إلى أن هناك تفاؤل يسيطر على شركات السياحة العاملة فى العمرة بالنسبة لعدد تأشيرات العمرة التي سيجر إتاحتها للشركات هذا العام، وذلك في ظل رغبة الدولة في الحفاظ على حقوق المواطن المصري، وسعيها لقصر تنظيم العمرة من خلال البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، وإغلاق الباب أمام سفر المصريين لاداء مناسك العمرة، إلا من خلال البوابة.

أسعار برامج العمرة ستنخفض حال زادت أعداد تأشيرات العمرة

ولفت عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنه في حال زادت أعداد تأشيرات العمرة التي سيجر تنظيمها خلال موسم العمرة الجاري، عن 300 ألف أو 400 ألف تأشيرة، فإن أسعار برامج العمرة ستنخفض بنسبة كبيرة عما كانت عليه العام الماضي.