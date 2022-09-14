حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 14-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الجوزاء، بأنه ذكي يحب التعلم ، فضولي، وهو أيضا شخص مبهج محب للحياة بدرجة كبيرة، كما أنه شديد الكرم للجميع المحيطين به، ويحب المشاركة بكل النشاطات المختلفة؛ ويحب أيضًا تقديم المساعدات للأفراد أسرتة، ومن أبرز عيوب هذا البرج أنه شخص شديد التردد، لهذا يتخذ العديد من القرارات الخاطئة في أوقات كثيرة.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» للقراء والمتابعين، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم مولود الجوزاء بعدم الفخر بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يينصحك الفلك اليوم الأربعاء، بالتروي والهدوء نظرا لأن القمر في منزلك الثاني عشر وهذا سوف يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط عليك أن تعتني بصحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.