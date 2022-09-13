حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان من الأبراج الهوائية، فهو يحب المغامرة بشكل كبير ولا يفضل الدخول في صراعات عديدة، فهو أهم شيء عنده أن تكون علاقته جيدة بمن حوله، كما أنه يحب تقديم العون لكل من حوله، ولديه عدد كبير من الأصدقاء لكنه لا يخاف من الوحدة.

مواصفات برج الميزان

وأبرز عيوب مولود برج الميزان أنه يكره الكذب والخيانة، ويجد صعوبة كبيرة في مسامحة الأخطاء التي لا يحدث فيه، كما أنه لا يتقبل العنف بأي شكل من الأشكال.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان كما يلي:

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحماية حقوقك، لذا عليك أن تهتم جيدا بالهدوء واللباقة في طلب حقوقك حتى تحصل عليها وتصل لأعلى المراتب في حياتك وتحقق نجاح كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا بشكل كبير في مختلف المواقف التي تواجهك حتى تشعر بالسعادة وتقضي أوقات مريحة مع شريك الحياة، مما يجعلك تشعر بالهدوء بشكل أفضل وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الميزان، اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر.