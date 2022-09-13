حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مواليد برج السرطان إلى الاكتئاب لأقل الأسباب، فهم حساسون جدا تجاه الأمور الشخصية، ومع ذلك فهم على المستوى العملي مختلفون تمامًا، فهم يمتلكون القدرة على مواجهة المشاكل والصعاب.

تنشر بوابة جريدة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية لمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك والأبراج من أصحاب برج السرطان، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، والفنانة العالمية صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.