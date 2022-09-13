حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

شخصية برج الأسد ملفته للنظر بطبيعتها، فهو معروف بثقته الشديدة بالنفس، وقوة شخصيته القادرة على الاقناع، فهو يستطيع اكتساب ثقة الآخرين بسهولة، كما أنه كريم يجب أن يعيش في رفاهية هو ومن يحبهم.

تنشر «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية لمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك والأبراج من أصحاب برج الأسد، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، القمر في منزل الحظ يقودك لمفاوضات ناجحة ويمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: المريخ في منزل الأصدقاء يدعم علاقتك بمن تحب وتستطيع أن تؤثر في الجنس الآخر.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.