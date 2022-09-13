حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يكره مواليد برج العذراء الفوضى وعدم النظافة، فهو يفضل البقاء في مكان مرتب ونظيف، حتى يساعدهم على العمل بشكل كبير، كما انه من الشخصيات الصريحة فهو يعبر عن رأيه بمنتهي الصدق، فهو لا يهتم بالعواقب أو مما يترتب علي أقوله طالما كان مقتنع بها.

تنشر بوابة جريدة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية لمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك والأبراج من أصحاب برج العذراء، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية ومالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها وتخطط جيدا لتحقيق حلمك بالمستقبل.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: فينوس في برجك تساعدك على الاقتراب ممن تحب، واليوم مناسب لتوطيد علاقتك به.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.