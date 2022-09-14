حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 14-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان شخص مبدع وذو خيال كبير، ما يجعله متميزا في تحليل رؤية الأمور من منظور مختلف، وهو أيضا شخص مخلص للمحيطين به، ويرفض كل أنواع الخيانة، ولا يتغاضى عن رد أي إهانة توجه إليه، وهو شخص لطيف ولبق مع شريك حياته، وأيضًا شديد الحنان والعاطفة معه، ويمنح العطاء والدعم والمعنوي للجميع.

عيوب برج السرطان

من عيوب برج السرطان، أنه شخص كثير الشك، ويعمل دائما على حماية نفسه من المحيطين به أن يجرى استغلاله، ويستاء بسهولة في حالة تعرضه للإهانة، نظرَا لحساسيته الشديدة.

ومن خلال السطور التالية، ترصد خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية لمواليد مختلف الأبراج، تشمل حظك اليوم لمواليد برج السرطان الأربعاء 14 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر، يعدك بلقاءات واجتماعات مفيدة قد تغيّر تفكيرك بصورة كلية وتجد سعادتك اليوم مع الكثيرين، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس والشمس موجودين بمنزل العلاقات يمدانك بطاقة عاطفية، واليوم تساعدك نصائح المحبين والمخلصين وترشدك لطريق الصواب، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان اليوم.