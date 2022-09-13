«حجازي»: المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التعليم بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح عددًا من المشروعات التعليمية بالمحافظة.

تذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب

وحرص الوزير، على متابعة استعدادات الإدارات التعليمية بالمحافظة، لبداية العام الدراسي المقبل 2022/2023، موجهًا القيادات بتذليل كافة الصعوبات أمام أبنائنا الطلاب.

وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، وتوزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول مع أول يوم دراسي، كذلك الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.

ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا والقنوات التعليمية «مدرستنا 1، ومدرستنا 2، ومدرستنا 3»، ودمجها في البرنامج الدراسي وعودة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها، ليكتسب الطالب المهارات والمعارف.

لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم

وأشار حجازي، إلى أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، وهو الأمر الذي نعمل عليه من خلال إعداد حقائب تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.